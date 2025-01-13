EURI

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

PoredakNo.566

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)11,01%

Količina u optjecaju47 552 344,99990108

Maksimalna količina

Ukupna količina47 552 344,99990108

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.1826709264182684,2025-07-01

Najniža cijena1.018151620054694,2025-01-13

Javni blockchainETH

UvodEurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Loading...