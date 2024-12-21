ELON4AFD

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

ImeELON4AFD

PoredakNo.5858

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina0

Ukupna količina999,971,569

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.2476248248952964,2025-02-04

Najniža cijena0.00005718457428434,2024-12-21

Javni blockchainSOL

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...