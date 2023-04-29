EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

PoredakNo.443

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.43%

Količina u optjecaju582,695,256

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.5826%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.6841468160643183,2023-04-29

Najniža cijena0.09420856728557322,2025-04-07

Javni blockchainBSC

