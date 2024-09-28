DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

PoredakNo.2249

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.55%

Količina u optjecaju32,865,089.10890979

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina399,999,998

Stopa optjecaja0.0657%

Datum izdavanja2024-09-28 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.5 USDT

Najviša vrijednost svih vremena3.6457212324107515,2024-09-29

Najniža cijena0.026005607336100172,2025-09-09

Javni blockchainBSC

UvodDynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

