DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

PoredakNo.2213

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju5,491,802,965.786027

Maksimalna količina5,831,304,407

Ukupna količina5,709,763,023

Stopa optjecaja0.9417%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.02456772,2021-04-04

Najniža cijena0.00000863520097865,2020-05-03

Javni blockchainETH

Loading...