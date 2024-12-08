DEDA

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

ImeDEDA

PoredakNo.8240

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina2,540,000,000

Ukupna količina2,540,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.0012066246202673,2024-12-08

Najniža cijena0.11535013232278021,2025-03-05

Javni blockchainBSC

UvodDedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

