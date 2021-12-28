DEB

AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.

ImeDEB

PoredakNo.6261

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina0

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.2979098273018812,2021-12-28

Najniža cijena0.000989558857459812,2025-09-09

Javni blockchainDEB

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

DEB/USDT
DEB
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (DEB)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
DEB/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (DEB)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
