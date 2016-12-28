DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

ImeDCR

PoredakNo.172

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)44.18%

Količina u optjecaju17,014,467.8151804

Maksimalna količina21,000,000

Ukupna količina17,014,467.8151804

Stopa optjecaja0.8102%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.9534 USDT

Najviša vrijednost svih vremena250.01641845,2021-04-17

Najniža cijena0.3947960138320923,2016-12-28

Javni blockchainDCR

