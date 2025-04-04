DARK

$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

ImeDARK

PoredakNo.1803

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,91

Količina u optjecaju999.957.849

Maksimalna količina999.957.849

Ukupna količina999.957.849

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.04589553295161265,2025-04-23

Najniža cijena0.000145316304579589,2025-04-04

Javni blockchainSOL

Uvod$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.