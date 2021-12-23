CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

PoredakNo.1193

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju49,299,676,745

Maksimalna količina100,000,000,000

Ukupna količina100,000,000,000

Stopa optjecaja0.4929%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena3.005453985608275,2021-12-23

Najniža cijena0.000119408888085042,2023-09-25

Javni blockchainBSC

