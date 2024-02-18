CROWN

CROWN is the very first global entertainment token by bridging traditional intellectual properties (IPs) with blockchain technology to enhance the business and create additional value to CROWN Token holders and the community. Our token holders will gain exposure to the fast-growing sectors of intellectual properties, NFTs and Metaverse, while receiving rewards, benefits, and privileges from our ecosystems. We are backed by multi-million-dollar production companies, a backlog with years of intellectual property rights, and deep partnerships with the very best in the industry. We believe in the power of intellectual properties. The IPs from one story can be expanded into other rapidly growing industries such as gaming, comics, novels, merchandise, series, movies, and NFTs.

ImeCROWN

PoredakNo.4851

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina140,000,000

Ukupna količina140,000,000

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.9473746973098522,2024-02-18

Najniža cijena0.031094037123207685,2025-08-14

Javni blockchainETH

