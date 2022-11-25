COPI

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

PoredakNo.1003

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,02%

Količina u optjecaju1.032.482.698

Maksimalna količina3.840.000.000

Ukupna količina3.840.000.000

Stopa optjecaja0.2688%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.13518499875946785,2023-12-16

Najniža cijena0,2022-11-25

Javni blockchainBSC

Sektor

Društvene mreže

