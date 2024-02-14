COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

ImeCOMAI

PoredakNo.1577

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.35%

Količina u optjecaju71,160,317.18

Maksimalna količina169,420,000

Ukupna količina169,420,000

Stopa optjecaja0.42%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.418515268160687,2024-02-14

Najniža cijena0.018996619659761273,2025-03-29

Javni blockchainCOMAI

UvodCommune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.