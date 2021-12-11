CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

ImeCLY

PoredakNo.1146

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.11%

Količina u optjecaju112,705,455.86486165

Maksimalna količina150,000,000

Ukupna količina150,000,000

Stopa optjecaja0.7513%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.9339473376656446,2021-12-11

Najniža cijena0.0334724828286524,2023-01-01

Javni blockchainAVAX_CCHAIN

UvodColony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.