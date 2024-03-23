CHRP

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

ImeCHRP

PoredakNo.2554

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,02%

Količina u optjecaju413 029 583

Maksimalna količina989 982 098

Ukupna količina989 982 098

Stopa optjecaja0.4172%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.037145648781512185,2024-03-23

Najniža cijena0.000965393077491757,2025-08-15

Javni blockchainBSC

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

