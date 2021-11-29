CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

PoredakNo.1056

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.06%

Količina u optjecaju642,492,815

Maksimalna količina1,243,225,903

Ukupna količina1,249,652,260

Stopa optjecaja0.5167%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.7058000107411805,2021-11-29

Najniža cijena0.012413606257030118,2025-07-02

Javni blockchainCHEQ

Loading...