CDT

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

ImeCDT

PoredakNo.2311

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,02

Količina u optjecaju7.745.635,25

Maksimalna količina10.000.000

Ukupna količina9.897.864,25

Stopa optjecaja0.7745%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.2931717380255459,2024-01-04

Najniža cijena0.012415128747254563,2022-06-21

Javni blockchainETH

UvodCheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
CDT/USDT
CheckDot
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (CDT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
CDT/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (CDT)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...