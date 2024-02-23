CAU

Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

ImeCAU

PoredakNo.2600

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)9.67%

Količina u optjecaju1,231,980

Maksimalna količina0

Ukupna količina1,413,066.80312162

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena21.283697721673946,2024-02-23

Najniža cijena0.28122763045164456,2025-08-09

Javni blockchainCAU

