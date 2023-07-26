CATCOIN

Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.

PoredakNo.1357

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju50.000.000.000.000.000

Maksimalna količina50.000.000.000.000.000

Ukupna količina50.000.000.000.000.000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000000001736138659,2024-03-26

Najniža cijena0.00000000000011624,2023-07-26

Javni blockchainBSC

UvodCatcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

