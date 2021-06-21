BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

ImeBZZ

PoredakNo.1088

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.45%

Količina u optjecaju52,600,660.90444622

Maksimalna količina63,149,437

Ukupna količina63,149,437

Stopa optjecaja0.8329%

Datum izdavanja2021-06-21 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena59.64320391,2021-06-21

Najniža cijena0.12197999757777185,2025-03-13

Javni blockchainETH

UvodSwarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.