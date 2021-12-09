BXX

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

ImeBXX

PoredakNo.1259

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.01%

Količina u optjecaju191,318,150

Maksimalna količina250,000,000

Ukupna količina250,000,000

Stopa optjecaja0.7652%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.3138997132673967,2021-12-09

Najniža cijena0.006184521157889584,2023-08-08

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

