PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

PoredakNo.3287

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju510.232

Maksimalna količina1.000.000

Ukupna količina910.789

Stopa optjecaja0.5102%

Datum izdavanja2021-04-12 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena553.31998667,2021-04-27

Najniža cijena0.04512060669859712,2025-04-07

Javni blockchainBSC

