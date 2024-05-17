BUBBLE

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

PoredakNo.2240

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju2.831.536.383,79

Maksimalna količina10.000.000.000

Ukupna količina10.000.000.000

Stopa optjecaja0.2831%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.012958719190251067,2024-05-17

Najniža cijena0.000290019533727725,2025-09-12

Javni blockchainETH

