BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

ImeBSW

PoredakNo.912

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)5.11%

Količina u optjecaju675,239,980

Maksimalna količina700,000,000

Ukupna količina655,492,487.8825874

Stopa optjecaja0.9646%

Datum izdavanja2021-07-14 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena2.12915576713788,2021-12-08

Najniža cijena0.011035823943177085,2025-04-15

Javni blockchainBSC

Loading...