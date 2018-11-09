BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

ImeBSV

PoredakNo.120

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)233.73%

Količina u optjecaju19,919,593.75

Maksimalna količina0

Ukupna količina19,919,593.75

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2018-11-09 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana88.3 USDT

Najviša vrijednost svih vremena491.6353891,2021-04-16

Najniža cijena22.957323388337606,2025-07-01

Javni blockchainBSV

Sektor

Društvene mreže

