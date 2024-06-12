BRETTETH

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

PoredakNo.1416

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.62%

Količina u optjecaju69,420,000

Maksimalna količina69,420,000

Ukupna količina69,420,000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.7007932690156032,2024-09-27

Najniža cijena0.02321213882810643,2024-06-12

Javni blockchainETH

