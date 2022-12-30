BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0005%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju81,160,939,876,591.3

Maksimalna količina88,872,433,754,423.19

Ukupna količina87,995,332,971,915.47

Stopa optjecaja0.9132%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000059156192429551,2024-11-20

Najniža cijena0.000000091971686428,2022-12-30

Javni blockchainSOL

Društvene mreže

