BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

PoredakNo.2044

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)5.04%

Količina u optjecaju7,910,262.29101514

Maksimalna količina10,000,000

Ukupna količina10,000,000

Stopa optjecaja0.791%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena185.92532004,2020-10-27

Najniža cijena0.1420794991809,2025-07-02

Javni blockchainETH

