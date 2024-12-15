BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

PoredakNo.882

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)3.45%

Količina u optjecaju305,592,958

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.3055%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.8407586553598296,2024-12-15

Najniža cijena0.057467810972881075,2025-04-07

Javni blockchainSUI

