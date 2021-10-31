BLOK

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

ImeBLOK

PoredakNo.1431

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju24,792,088,581

Maksimalna količina0

Ukupna količina116,929,392,615

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.1776573348508086,2021-10-31

Najniža cijena0.000198605159726621,2025-09-06

Javni blockchainMATIC

UvodDeveloped in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.