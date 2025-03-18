BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

ImeBGSC

PoredakNo.390

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.08%

Količina u optjecaju11,563,499,503

Maksimalna količina100,000,000,000

Ukupna količina29,441,428,003

Stopa optjecaja0.1156%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.012298144291890542,2025-04-23

Najniža cijena0.001376708769785941,2025-03-18

Javni blockchainBSC

UvodBugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.