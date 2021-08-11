BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

PoredakNo.35

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0008%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)35.72%

Količina u optjecaju696,320,510.8048449

Maksimalna količina2,000,000,000

Ukupna količina919,992,035.9787906

Stopa optjecaja0.3481%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena8.48508718732009,2024-12-27

Najniža cijena0.05835925,2021-08-11

Javni blockchainETH

Loading...