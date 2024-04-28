BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

ImeBCCOIN

PoredakNo.2230

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)5.84%

Količina u optjecaju10,000,000

Maksimalna količina150,000,000

Ukupna količina70,000,000

Stopa optjecaja0.0666%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena31.27256325463208,2024-04-28

Najniža cijena0.013807670630145886,2025-09-02

Javni blockchainBSC

UvodBlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.