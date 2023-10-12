BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

ImeBANANA

PoredakNo.403

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)547.86%

Količina u optjecaju4,004,369.65788956

Maksimalna količina10,000,000

Ukupna količina8,453,104.49463985

Stopa optjecaja0.4004%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena78.69544217538915,2024-07-20

Najniža cijena4.913122153494544,2023-10-12

Javni blockchainETH

UvodBanana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

