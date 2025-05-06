B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

B2

PoredakNo.807

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)42,92%

Količina u optjecaju46 900 245

Maksimalna količina210 000 000

Ukupna količina210 000 000

Stopa optjecaja0.2233%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.775982192516107,2025-05-06

Najniža cijena0.3168599590333596,2025-06-14

Javni blockchainBSQUARED

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

