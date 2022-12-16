AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

PoredakNo.1495

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.16%

Količina u optjecaju360,933,865

Maksimalna količina500,000,000

Ukupna količina500,000,000

Stopa optjecaja0.7218%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.0090500656505639,2022-12-16

Najniža cijena0.009119511856648504,2025-04-07

Javni blockchainKLAY

