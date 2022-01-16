AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

ImeAURORA

PoredakNo.586

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.26%

Količina u optjecaju637,305,841

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina999,855,344

Stopa optjecaja0.6373%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena35.429399334216264,2022-01-16

Najniža cijena0.04756432776797119,2023-10-19

Javni blockchainETH

