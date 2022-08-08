AURA

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

ImeAURA

PoredakNo.4410

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina515,293,947.139409

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.21775856036612545,2022-08-08

Najniža cijena0.003605899566061821,2025-05-14

Javni blockchainAURA

UvodAura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.