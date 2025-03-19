ATN

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

ImeATN

PoredakNo.4570

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0

Količina u optjecaju--

Maksimalna količina2,500,000,000

Ukupna količina2,500,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena67618.3066592308,2025-03-19

Najniža cijena0.000029153464250268,2025-06-23

Javni blockchainBSC

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

ATN/USDT
Athene Network
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (ATN)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Informacije
ATN/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (ATN)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
