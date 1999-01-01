ASSCOIN

AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture.

ImeASSCOIN

Javni blockchainSOL

Sektor

Društvene mreže

