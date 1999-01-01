ANVL

Ime

Poredak No.undefined

Tržišna kapitalizacija $0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $0.00

Tržišni udio undefined%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni) 0

Količina u optjecaju --

Maksimalna količina 0

Ukupna količina --

Stopa optjecaja undefined%

Datum izdavanja --

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana --

Najviša vrijednost svih vremena undefined, undefined

Najniža cijena undefined, undefined

Javni blockchain ANVL

Uvod

Sektor

Društvene mreže

Analiza toka sredstava

Kupi(ANVL) Prodaj(ANVL) Neto priljev
Veliko 0.000 0.000 0.000
Srednje 365.422K 283.100K 82.322K
Malo 70.039M 69.321M 717.820K
Ukupno 70.404M 69.604M 800.142K

etfindex:mc_etfindex_source Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža undefined i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

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ANVL/USDT
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Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
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MEXC je vaš ulaz u beskonačne mogućnosti bez naknade. Istražite vodeću svjetsku burzu kriptovaluta za kupnju, trgovanje i zaradu kriptovaluta. Trgujte Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je vaš ulaz u beskonačne mogućnosti bez naknade. Istražite vodeću svjetsku burzu kriptovaluta za kupnju, trgovanje i zaradu kriptovaluta. Trgujte Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
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24-satna najviša cijena
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24-satna najniža cijena
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24-satni obujam (ANVL)
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Iznos za 24 sata (USDT)
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Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi (0)
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Zadržavanje(0)
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