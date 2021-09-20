AIRI

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

PoredakNo.3254

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.02%

Količina u optjecaju256,262,565

Maksimalna količina1,900,000,000

Ukupna količina1,860,000,000

Stopa optjecaja0.1348%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.01546651042112,2021-09-20

Najniža cijena0.000130302896071541,2025-08-09

Javni blockchainORAI

