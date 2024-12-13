AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

ImeAGRI

PoredakNo.1557

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.04%

Količina u optjecaju284,000,000

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina999,999,997.367606

Stopa optjecaja0.284%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.17722062456540857,2024-12-13

Najniža cijena0.01141443418462959,2025-09-11

Javni blockchainSOL

UvodAgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
Pretraži
Omiljeni
AGRI/USDT
AgriDex
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (AGRI)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Informacije
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Tržišna trgovanja
Spot
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
AGRI/USDT
--
--
‎--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (AGRI)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
Grafikon
Knjiga narudžbi
Tržišna trgovanja
Informacije
Otvoreni nalozi（0）
Povijest narudžbi
Povijest trgovanja
Otvorene pozicije (0)
Loading...