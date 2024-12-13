AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

PoredakNo.1557

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.04%

Količina u optjecaju284,000,000

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina999,999,997.367606

Stopa optjecaja0.284%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.17722062456540857,2024-12-13

Najniža cijena0.01141443418462959,2025-09-11

Javni blockchainSOL

