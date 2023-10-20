AGI

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

PoredakNo.445

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,40

Količina u optjecaju1.527.714.924,5490983

Maksimalna količina0

Ukupna količina3.000.000.000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.6996585296699076,2024-03-10

Najniža cijena0.012234014055111651,2023-10-20

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

