2MOON

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

PoredakNo.2975

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)%0,00

Količina u optjecaju63.466.533.600

Maksimalna količina100.000.000.000

Ukupna količina100.000.000.000

Stopa optjecaja0.6346%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000148890258246466,2024-04-21

Najniža cijena0.000001022454904529,2025-05-31

Javni blockchainBSC

