Ugovor o usluzi MEXC DEX+

Uvod A) Ovaj ugovor o usluzi DEX („Ugovor”) je ugovor između vas („vi”, „vaš” ili „korisnik”) i tvrtke MEXC Global („mi”, „naš”, „nas” ili „MEXC”). U njemu se utvrđuju odredbe i uvjeti koji reguliraju vašu uporabu proizvoda DEX (u daljnjem tekstu „DEX”) i povezanih usluga trgovanja MEXC platforme putem web-stranice mexc.com ili bilo koje od naših povezanih web-stranica, sučelja za programiranje aplikacija ili mobilnih aplikacija (zajedničkim nazivom „Platforma”). Odredbe i uvjeti u ovom Ugovoru dopunjuju Korisnički ugovor, Pravila privatnosti, Otkrivanje rizika ili bilo koji drugi ugovor ili objavu koja se odnosi na proizvode DEX ili povezane usluge trgovanja MEXC platforme koje MEXC može objaviti s vremena na vrijeme (zajedničkim nazivom, „Pravni dokumenti”). Ako se uvjeti u ovom Ugovoru razlikuju od uvjeta iz Pravnih dokumenata, uvjeti u ovom Ugovoru će prevladati. Prije nego počnete koristiti naše proizvode automatskog ulaganja i povezane usluge, pažljivo pročitajte ovaj Ugovor i Pravne dokumente. C) Korištenjem proizvoda DEX i povezanih usluga trgovanja („Usluga” ili „Usluge”) MEXC platforme, smatra se shvaćate, slažete se i u potpunosti razumijete odredbe i uvjete ovog Ugovora i uvjete navedene u Pravnim dokumentima (uključujući sve revizije koje povremeno objavimo). Ako se ne slažete s bilo kojim odredbama ili uvjetima navedenim u ovom Ugovoru ili Pravnim dokumentima, savjetujemo vam da odmah prestanete s korištenjem Usluga. Nastavkom korištenja Usluga, smatra se da bezuvjetno prihvaćate odredbe i uvjete navedene u ovom Ugovoru i Pravnim dokumentima u cijelosti. D) Imajte na umu da određeni korisnici s prebivalištem u određenim jurisdikcijama možda neće pristupiti Usluzi, što može uključivati Sjevernu Koreju, Kubu, Sudan, Siriju, Iran, Kinu, Singapur, Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hong Kong, regije Ukrajine pod kontrolom Rusije (trenutačno uključuje regije Krim, Donjeck i Lugansk), Sevastopolj i Kanadu (zajedno se nazivaju „zabranjenim zemljama”). Gore navedeni popis nije konačan i može biti predmet jednostranih promjena od strane MEXC platforme bez prethodne obavijesti.

MEXC DEX+ proizvodi i usluge A) Usluge se sastoje od agregatora koji vam omogućuju razmjenu određenih digitalnih sredstava putem različitih blockchain mreža („Blockchains treće strane”). Prilikom pružanja Usluga, MEXC će služiti kao platforma za prikaz informacija i posrednik koji daje nalog za prodaju ili kupnju („Narudžba”) nakon što ste ga propisno uputili. Međutim, MEXC ne jamči izvršenje navedenih narudžbi niti jamči da će takve narudžbe biti poslane na vrijeme. B) Digitalni novčanici mogu imati različite decentralizirane karakteristike blockchain tehnologije. Ove decentralizirane usluge razlikuju se od bankarskih financijskih institucija. Razumijete i prihvaćate da MEXC nije odgovoran za pohranjivanje vašeg privatnog ključa i početne fraze. Vaš privatni ključ i mnemonička fraza povjereni su propisno ovlaštenom pružatelju usluga treće strane. Nadalje se slažete i razumijete da je vaša isključiva odgovornost za održavanje povjerljivosti i sigurnosti vašeg MEXC računa i zaporke i da ste odgovorni za sve aktivnosti koje se provode na vašem MEXC računu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, otkrivanje informacija, objavljivanje informacija, klikanje za pristanak na mreži ili podnošenje različitih ugovora o pravilima, obnavljanje ugovora na mreži ili usluga kupnje itd.). Preuzimate potpunu odgovornost za sve radnje i izjave napravljene korištenjem vaših računa i zaporki C) Možete povezati svoj osobni digitalni novčanik za korištenje usluga MEXC DEX+. U takvim slučajevima, privatni ključ i mnemonička fraza kreiraju se i pohranjuju isključivo pod vašom odgovornošću. Niti MEXC niti ovlašteni pružatelji usluga treće strane nemaju pristup vašem novčaniku. Vi ste isključivo odgovorni za sve transakcije koje uključuju vaš novčanik, bez obzira na vaše odobrenje ili autorizaciju. Preuzimate punu odgovornost za sve posljedice koje iz toga proizlaze. D) Digitalna imovina koja se pojavljuje na istaknutim uvrštenjima naših Usluga određena je različitim čimbenicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihovo rangiranje na industrijsko priznatim platformama za analizu podataka digitalnih sredstava kao što je coingecko.com, izvedbu digitalnih sredstava na Uslugama i naša pravila u vezi s istaknutim oglasima. Razumijete i prihvaćate da ne podupiremo niti promičemo nikakva digitalna sredstva putem bilo kojeg od istaknutih popisa. Imamo pravo dodati, promijeniti, ažurirati ili ukloniti bilo koja digitalna sredstva iz bilo kojeg od istaknutih uvrštenja ili Usluga prema vlastitom nahođenju. E) Suglasni ste da ćete koristiti Usluge samo u legitimne svrhe i da nećete koristiti Usluge kao medij koji nije u skladu s primjenjivim zakonima. Također se slažete da ćete se pridržavati ovog Ugovora, Uvjeta usluge, svih pravila, uvjeta i svih drugih obavijesti ili relevantnih sporazuma koje MEXC povremeno objavljuje i ažurira, uključujući najave, proceduralne upute, otkrivanje rizika i druga pravila i uvjete. F) Slažete se i prihvaćate da je Usluga rana verzija proizvoda i da još nije u potpunosti revidirana. Nismo odgovorni za bilo kakve gubitke koje možete doživjeti, niti imamo obvezu kompenzirati ili nadoknaditi bilo kakva izgubljena digitalna sredstva u vezi s uporabom bilo kojeg takvog prototipa proizvoda ili usluga.

Naknade i naplate A) Tijekom vašeg pristupa i korištenja Usluga, možete imati razne naknade za transakcije. Naknade za transakcije generirane na bilo kojem blockchainu treće strane u sklopu Usluga snosit ćete vi. B) Naknade za protokol treće strane. Mogu postojati i druge naknade za protokol treće strane koje nastaju tijekom vašeg pristupa i korištenja Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaš prijenos digitalnih sredstava. Vi ste isključivo odgovorni za bilo koje i sve ove naknade za protokol treće strane koje mogu nastati. C) Naknade za usluge. Imajte na umu da MEXC trenutno ne naplaćuje nikakve naknade („Naknade za usluge”), ali zadržavamo pravo naplate naknada za usluge u budućnosti. Možemo vam naplatiti određene Naknade za pružanje usluga. Naknade za pružanje usluga mogu biti postotak iznosa vaše transakcije putem Usluga. Od iznosa vaše transakcije odbit ćemo primjenjive naknade za uslugu kao plaćanje za vaše korištenje usluga. Svaki raspored naknada za usluge povremeno će biti objavljen na našoj platformi, a mi u tom slučaju pridržavamo pravo ažuriranja takvog rasporeda naknada, prema vlastitom nahođenju.

Odricanje od odgovornosti za rizik A) Usluge omogućuju trgovanje vrlo kompliciranim i nestabilnim financijskim instrumentima, a trgovanje istima može vas izložiti brojnim rizicima, uključujući bez ograničenja rizike kibernetičke sigurnosti i rizik od gubitaka, te predlažemo da razumijete uključene rizike. Korištenjem Usluga smatra se da razumijete uključene rizike. Razumijete i slažete se da kada otkupite ili pristupite svojim digitalnim sredstvima, vrijeme koje vam je stvarno potrebno da primite digitalna sredstva u svoj digitalni novčanik može varirati, a digitalna sredstva primljena i prikazana na vašem digitalnom novčaniku bit će konačna. MEXC nije odgovoran za bilo kakve gubitke kao rezultat gore navedenog. C) Slažete se da ćete snositi sve gubitke koji proizlaze iz vaše krivnje ili pogreške, uključujući, ali ne ograničavajući se na: nepridržavanje transakcijskih zahtjeva, neprovođenje pravovremenih transakcija putem naših usluga, zaboravljanje ili curenje sigurnosnih postavki računa, razbijanje zaporki, napad ili hakiranje vašeg računala od strane drugih i/ili ulazak u pogrešnu adresu za prijenos ili primanje digitalnih sredstava. D) Korištenjem usluge putem povezivanja novčanika koji nije pod kontrolom MEXC-a ili njegovih ovlaštenih pružatelja usluga trećih strana, prihvaćate i slažete se da ćete snositi sve posljedice i obveze proizašle iz bilo kojih transakcija koje potječu iz njih ili su s njima povezane. Niti MEXC niti njegovi ovlašteni pružatelji usluga trećih strana neće biti odgovorni za bilo kakve gubitke, štete ili neovlaštene transakcije koje proizlaze iz toga. E) Razumijete i slažete se da kada koristite Usluge, možete pristupiti i koristiti blockchaine treće strane. MEXC neće biti odgovoran za bilo koji ili sve gubitke uzrokovane vašom uporabom ili pristupom blockchainima trećih strana. MEXC neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke nastale kao rezultat ranjivosti ugovora; incidenti hakiranja; obustava, zaustavljanje ili prekid poslovanja; stečaj; neuobičajena suspenzija; ili prestanak rada blockchaina treće strane ili drugi potencijalni rizici. Nadalje, suglasni ste snositi sve gubitke koje možete pretrpjeti kao posljedicu gore navedenih rizika. Ukoliko pretrpite bilo kakve gubitke kao posljedicu gore navedenih rizika, razumijete i slažete se da sva digitalna sredstva koja mogu biti pohranjena u vašem digitalnom novčaniku mogu biti trajno izgubljena. F) Usluga također može sadržavati poveznice ili funkcionalnost za pristup ili korištenje web-stranica trećih strana ("Web-stranice trećih strana") i aplikacija ("Aplikacije trećih strana") ili na drugi način prikazati, uključiti ili učiniti dostupnim sadržaj, podatke, informacije, usluge, aplikacije ili materijale trećih strana ("Materijali trećih strana"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana u Uslugama ne znače da MEXC podržava bilo koje proizvode, usluge, informacije i odricanja od odgovornosti koji su tamo navedeni, a MEXC ne jamči točnost informacija sadržanih u njima. Kada kliknete na poveznicu ili pristupite i koristite web-stranicu treće strane ili aplikaciju treće strane, iako vas možda nećemo upozoriti da ste napustili naše Usluge, podliježete odredbama i uvjetima (uključujući pravila/obavijesti o privatnosti) druge web-stranice ili odredišta. Takve web-stranice trećih strana, aplikacije trećih strana i materijali trećih strana nisu pod kontrolom MEXC-a i mogu biti „otvorene” aplikacije za koje nije moguć pravni lijek. MEXC nije odgovoran niti dužan za web-stranice trećih strana, aplikacije trećih strana i materijale trećih strana. MEXC daje poveznice na ove web-stranice trećih strana i aplikacije trećih strana samo kao pogodnost i ne pregledava, odobrava, nadzire, podržava, jamči niti daje bilo kakve izjave u vezi s web-stranicama trećih strana ili aplikacijama trećih strana, ili njihovim proizvodima ili uslugama ili povezanim materijalima trećih strana. Sve poveznice na web-stranice trećih strana, aplikacije trećih strana i materijale trećih strana koristite na vlastitu odgovornost. MEXC neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke uzrokovane vašom uporabom takvih proizvoda i usluga trećih strana na web-stranicama trećih strana i aplikacijama trećih strana. MEXC i svaka web-stranica treće strane i aplikacija treće strane neovisni su pravni subjekti i ovaj Ugovor ne predstavlja nikakav oblik agencijskog, partnerskog ili suradničkog odnosa između strana. MEXC i svaka web-stranica treće strane i aplikacija treće strane bit će odgovorni za svoja potraživanja, dugove i sporove koji proizlaze iz izvršavanja njihovih ugovora i sporazuma. G) Kvarovi blockchaina treće strane. Razumijete i slažete se da ako MEXC ili bilo koji blockchain treće strane ne može ispravno funkcionirati ili su Usluge prekinute zbog sljedećih uvjeta, a vi ne možete koristiti Usluge ili ne možete postavljati narudžbe ili obavljati povezane radnje ili transakcije, uključujući bez ograničenja, kvar, odgodu, prekid, izostanak odgovora sustava, odgođeni odgovor sustava ili bilo koje druge neuobičajene i/ili neočekivane okolnosti, MEXC neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke. Ove okolnosti uključuju, ali nisu ograničene na: Obustava, završetak i/ili prekid poslovanja blockchaina(ova) treće strane, zatvaranje i/ili neuobičajeno obustavljanje ili ukidanje Usluga;

Obustava usluge zbog održavanja kako je najavio MEXC ili blockchain treće strane;

Neuspjeh sustava da prenese podatke;

Događaji više sile koji dovode do obustave blockchaina treće strane;

Prekid ili kašnjenje usluge blockchaina treće strane koje proizlazi iz hakiranja, računalnih virusa, tehničkih prilagodbi ili kvarova, nadogradnji web-stranica, bankovnih problema, privremenih zatvaranja koja proizlaze iz zakonskih ili državnih propisa; itd.;

Prekid ili kašnjenje usluge blockchaina treće strane uzrokovano oštećenjem, neispravnošću ili nemogućnošću normalnog rada računalnog sustava;

Gubici koji proizlaze iz tehničkih problema koji se ne mogu predvidjeti ili riješiti postojećom tehnologijom u industriji;

Gubici koje pretrpite vi ili druge treće strane koji proizlaze iz krivnje ili kašnjenja treće strane;

Gubici koje vi ili ostale treće strane trpite koji proizlaze iz promjena u zakonima, propisima i/ili vladinim naredbama;

Gubici koje trpite vi ili druge treće strane koji proizlaze iz događaja više sile uzrokovanih nepredvidivim, neizbježnim i/ili nerješivim objektivnim okolnostima. Razumijete i slažete se da gore navedeni razlozi mogu dovesti do neuobičajenih transakcija, fluktuacije cijena, tržišnih fluktuacija, prekida na tržištu i drugih mogućih neuobičajenih okolnosti. Također shvaćate da izjava o otkrivanju rizika ovdje nije i ne može biti sveobuhvatna ili iscrpna. MEXC može odbiti izvršiti vaše naredbe na temelju stvarnih okolnosti. Nadalje, razumijete i slažete se da MEXC neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koji proizlaze iz ili su povezani s bilo kojom od gore navedenih okolnosti. Poseban podsjetnik: Korištenjem naših usluga smatra se da ste pristali sami upravljati mogućim rizicima, procijeniti vrijednost i rizike ulaganja u digitalna sredstva i snositi moguće financijske rizike gubitka svih svojih ulaganja. Smatra se da ste pristali uzeti u obzir vlastite financijske uvjete i sposobnost podnošenja rizika prije provođenja bilo kakvog maržnog trgovanja te jasno prepoznajete rizike ulaganja u digitalna sredstva. Razumijete da možete ostvariti dobit ili pretrpjeti gubitke kada se bavite maržnim trgovanjem digitalnim sredstvima. Podsjetnik na rizik u ovom Ugovoru ne navodi sve rizike uključene u maržno trgovanje digitalnim sredstvima. Ovim putem vas savjetujemo da jasno razumijete ovo i podsjećamo da takvo ulaganje može uključivati visoke rizike te se preporučuje oprezno ulaganje.

Nema financijskih savjeta A) Prihvaćate da je vaše korištenje naših Usluga na našoj Platformi u potpunosti vaše dobrovoljno ponašanje temeljeno na tvojoj vlastitoj ekonomskoj situaciji i vašem poznavanju relevantnih rizika, a to nije povezano s nama ili bilo kojom trećom stranom ni na koji način. B) Svi poslovi s vama koje mi poduzimamo bit će na osnovi „samo za izvršenje”, „bez savjeta” i „kakvi jesu”. Morate se osloniti na svoju neovisnu prosudbu za svoja ulaganja i nemate pravo od nas tražiti da vam pružimo bilo kakav investicijski savjet u vezi s bilo kojom transakcijom. MEXC vam ne daje, niti je u obvezi, pružati bilo kakve investicijske savjete.

Ograničena odgovornost A) MEXC ne jamči performanse Usluga i vi imate odgovornost provedbe vlastite dubinske analize prilikom korištenja naših Usluga. Prihvaćate i slažete se da ćete gubitak ili odgovornost uzrokovanu bilo kojim rizikom uključenim u vaše korištenje Usluga snositi isključivo vi, a MEXC neće snositi nikakvu odgovornost za isto. Prihvaćate da možete pretrpjeti gubitke kada se uključite u DEX trgovanje i slažete se da ćete snositi sve takve gubitke. B) Prihvaćate i slažete se da preuzimate odgovornost za sve obveze, gubitke ili troškove bilo koje vrste ili prirode koji bi mogli nastati kao rezultat vašeg neispunjavanja bilo koje od obveza, kao i u vezi s djelovanjem MEXC platforme u skladu s vašim nalozima ili na način koji je dopušten ovim Ugovorom, Korisničkim ugovorom i bilo kojim drugim pravilima ili ugovorima koji se odnose na korištenje naših Usluga koje možemo objaviti s vremena na vrijeme. C) Slažete se i prihvaćate da nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama u vezi s bilo kakvim gubitkom, troškovima ili izdacima koje pretrpite kao rezultat vaše nemogućnosti da izvršite transakciju ili bilo kojeg uzroka izvan naše razumne kontrole, a čiji je učinak izvan naše razumne kontrole koju treba izbjeći. D) Razumijete i slažete se da ukupna odgovornost MEXC platforme neće premašiti naknade za usluge koje je MEXC platforma primila od vas.