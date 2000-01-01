MEXC MasterCard
Prijavimo se za MEXC MasterCard i dopunimo je svojim stanjem kriptovaluta
Globalna potrošnja
Koristi ga za kupnju na mreži diljem svijeta
Nadoplati svoje stanje kriptovaluta bilo kada
Izradi karticu u samo 3 koraka
Prijavi se na mreži
Za prijavu za MasterCard putem web lokacije MEXC, potrebno je da ispuniš napredni KYC i dostaviš putovnicu i osobnu fotografiju.
Aktiviraj na mreži
Nakon što je zahtjev odobren, svoju MEXC MasterCard karticu možeš aktivirati na mreži i nadoplatiti karticu putem svog MEXC računa.
Kartica je spremna
Tvoja MEXC MasterCard kartica sada je aktivirana. Za potrošnju možeš koristiti svoju MEXC MasterCard karticu.
Prednosti
Jednostavnija
Prijavi se na mreži, nije potrebno zakazivanje.
Virtualna kartica se može koristiti odmah.
Sigurnija
3D Secure (3DS) jamči sigurnost tvojih transakcija.
Dobivat ćeš upozorenja u stvarnom vremenu na svom pametnom telefonu za svaku transakciju i uvijek ćeš znati tijek tvojih sredstava.
Praktičnija
Ova kartica podržava kupnju na mreži diljem svijeta putem MasterCard mreže.