MEXC-ov partnerski program likvidnosti
Postanite dio globalne mreže visokoučinkovitih P2P trgovaca koji pokreću MEXC
Ekskluzivni program za proaktivne P2P trgovce
Objavljujte konkurentne oglase, održavajte likvidnost tržišta i osnažite MEXC-ov ekosustav kako biste otključali zajamčene mjesečne nagrade.
Razvijajte svoje P2P poslovanje s nama
Ostvarite mjesečne nagrade do 1,000 USDT za pružanje likvidnosti na MEXC P2P platformi
Prednosti
Zajamčene mjesečne nagrade
Ostanite aktivni, objavljujte oglase i osigurajte likvidnost po konkurentnim cijenama. Primajte fiksne isplate u USDT svaki mjesec na temelju vaših rezultata.
Poboljšana vidljivost
Ostvarite prioritetno mjesto na P2P tržištu kako biste povećali protok narudžbi i povećali svoju trgovačku izloženost.
Namjenska podrška za račune
Izravno se obratite regionalnom predstavniku MEXC-a za početno uvođenje, rješavanje sporova i personaliziranu uslugu.
Kako doći do zarade
Ostanite aktivni, održavajte konkurentnost svojih oglasa i održavajte dosljedne rezultate kako biste ostvarili veće isplate.
Povećanje aktivnosti
Ostanite dosljedno na mreži kako biste povećali doseg oglasa i interakciju.
Povećajte konkurentnost oglasa
Ponudite bolje cijene kako biste privukli više kupaca i potaknuli trgovanje.
Povećanje stope dovršetka
Održavajte brzo vrijeme odziva i dobru uslugu kako biste stekli povjerenje korisnika.
Što više doprinosite, više zarađujete.
Možete zaraditi do 1000 USDT mjesečno, a konačni iznos nagrade varira ovisno o tržištu i može biti podložan pregledu.
Tko se može prijaviti?
Aktivni P2P trgovac želeći ostvariti stabilne mjesečne nagrade redovitim objavljivanjem oglasa
Trgovac na drugoj burzi Traženje bolje vidljivosti i poticaja
Pojedinačni trgovac Spremni za promjenu uloge iz preuzimača u ponuđača i početak zarađivanja od oglasnih aktivnosti
Partner za tržišni rast Pomaganje korisnicima u početnom uvođenju i povećanje organskog obujma u našem P2P ekosustavu
Jest li spremni početi zarađivati s MEXC-om?
Prijavite se da postanete partner za likvidnost
Kako to funkcionira?
1
Prijava
Ispunite obrazac za prijavu i priložite dokaz o trgovačkoj aktivnosti s druge platforme, uključujući nedavni obujam trgovanja. To nam pomaže procijeniti vaše iskustvo i pouzdanost.
2
Pregled prijave
Naš tim pregledava prijave tjedno. Zbog ograničenja programa, za svako tržište prihvaća se samo određeni broj trgovaca kako bi se održala održivost nagrada.
3
Prihvati i započni
Prijave se pregledavaju tjedno. Kako bi se održao integritet programa, sudjelovanje je ograničeno na odabrani broj trgovaca po regiji.
4
Počni zarađivati
Redovito objavljujte oglase za prodaju po konkurentnim cijenama kako biste ostali kvalificirani i primali mjesečne nagrade za likvidnost.
Istražite MEXC-ov partnerski program za likvidnost
Ako želite saznati više informacija, obratite se izravno predstavniku tvrtke MEXC.
