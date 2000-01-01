Vremensko ograničenje plaćanja

15 minuta

Kupac je dužan izvršiti prijenos unutar vremenskog ograničenja plaćanja i kliknuti na [Prijenos završen, obavijesti prodavatelja] kada se završi.

Ako se vremensko ograničenje prekorači, transakcija će biti poništena. Možeš prilagoditi vremensko ograničenje za svaki način plaćanja.