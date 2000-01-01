MEXC P2P program za trgovce

Pridružite se globalnoj mreži vrhunskih P2P trgovaca i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima dok rastete.

Pogodnosti za trgovce

Uz 0 P2P naknade za trgovanje, trgovci na različitim razinama mogu uživati u višestrukim pogodnostima

Potvrđeni trgovac
Potvrđeno
Glavna
Nasljeđe
Ima posebnu značku
Pristup trgovačkom portalu
Integrirajte trgovanje putem našeg API-ja
Nadograđene pogodnosti
BIZ trgovac
BIZ
Prilagođeni avatar za brendiranje
Maksimalno 0 naloga na čekanju
Podrška za trgovce visokog prioriteta
Zahtjevi za uplatu razlikuju se ovisno o zemlji/regiji, fiducijarnoj valuti i lokalnim politikama upravljanja rizikom.

Nudimo:

Trgovački portal

Vodite svoje P2P poslovanje kao profesionalac - sve na jednom mjestu. Pristupite naprednim alatima za upravljanje oglasima, praćenje narudžbi i optimizaciju performansi.
Potvrđena oznaka

Izgradite trenutno povjerenje. Istaknite se potvrđenom oznakom pored svog trgovačkog imena i privucite više kupaca visoke vrijednosti.
Posvećena Služba za korisnike

Dobijte prioritetnu podršku, 24/7. Naš namjenski kanal za trgovce osigurava da nikada ne morate čekati kada je trgovina u pitanju.

Usporedba prednosti

Osnovne značajke
Posebna značka
Istaknuti oglasi
Pristup API-ju
Trgovački portal
Personalizirani avatar
Dodatni oglas za potvrdu
Podrška
Prioritet rješavanja žalbe
Program poticaja i nagrađivanja
Ograničenja trgovanja
Broj oglasa za kupnju (prema fiducijarnoj valuti/kriptovaluti)
Broj prodajnih oglasa (prema fiducijarnoj valuti/kriptovaluti)
Ograničenje naloga na čekanju
Maks. Žalba na čekanju
Maks. Iznos po oglasu

Prijavite se za pridruživanje MEXC P2P programu za trgovce

Prije nego što možete pristupiti alatima za trgovce, pogodnostima vidljivosti i višerazinskim nagradama, morat ćete ispuniti sljedeće osnovne uvjete.
SMS potvrda
Potvrda e-pošte
Napredna KYC potvrda
Relevantno iskustvo u P2P trgovanju
Potrebna je potvrda
Važna obavijest: Podnošenje zahtjeva ne jamči odobrenje. Svaka se prijava pregledava na temelju povijesti usklađenosti, ponašanja u trgovanju i pridržavanja pravila platforme. Samo ispunjavanje minimalnih kriterija ne osigurava prihvaćanje. Računi uključeni u prijevarne aktivnosti, trgovanje lažnim podacima ili kršenje pravila bit će odmah diskvalificirani. Vrijeme pregleda: Prijave se obično obrađuju u roku od 7 radnih dana. Provjerite jesu li vam omogućene obavijesti putem e-pošte i aplikacije kako biste primali ažuriranja.

Česta pitanja

Zašto moram dovršiti naprednu KYC potvrdu kako bih se prijavio/la za status trgovca?

Kako bi se održalo sigurno i usklađeno okruženje trgovanja, svi MEXC P2P trgovci moraju dovršiti naprednu KYC potvrdu. To osigurava povjerenje, transparentnost i sigurno iskustvo za trgovce i kupce.